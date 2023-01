Motorola Edge 20 a prezzo REGALO su Amazon (-48%)

Se hai deciso di cambiare il tuo smartphone o vuoi fare un bel regalo allora dai un'occhiata questa offerta che trovi in esclusiva su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Motorola Edge 20 a soli 299,90 euro, invece che 579,90 euro.

Questa è davvero una super offerta. Grazie allo sconto del 48% potrai risparmiare ben 280 euro. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. In questa versione avrai ben 128GB di memoria e 8GB di RAM. Goditi i tuoi contenuti in un ampio schermo da 6,7 pollici dai colori intensi e scatta foto pazzesche con la fotocamera da 108MP.

Motorola Edge 20: il medio gamma a basso costo

Considera che a questo prezzo avresti uno smartphone di fascia bassa, e invece grazie a quest'offerta, avrai un medio gamma dalle ottime prestazioni. Motorola Edge 20 monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G supportato da 8GB di RAM. Inoltre gode della tecnologia 5G con cui potrai navigare sul Web in modo super veloce.

Ha un bellissimo display OLED HDR10+ con frequenza di aggiornamento a 144Hz che rende tutti i tuoi contenuti fluidi e dai bellissimi colori. È dotato di una tripla fotocamera che ti permetterà di fare foto eccezionali e video in 4K. La fotocamera principale è da 108 MP con un super zoom 30x e ultra-grandangolare a 119°. Infine, ha una super batteria in grado di durare per tutto il giorno. E grazie alla ricarica turbo da 30 W, in soli 10 minuti di ricarica avrai altre 8 ore di autonomia.

Questo è un treno che passa una volta sola e per salirci dovrai essere rapido. Se non vuoi rischiare di perdere questa offerta vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola Edge 20 a soli 299,90 euro, invece che 579,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

