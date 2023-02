Motorola Edge 20, arriva l'occasione giusta per comprarlo su Amazon

Essendo il figlio di mezzo della linea di smartphone Moto 2021, il Moto Edge 20 merita un'attenzione particolare. Ha uno schermo fantastico, una durata della batteria decente, una configurazione flessibile della fotocamera e un software ben progettato, per cui si ottiene molto per i propri soldi. Acquistalo su Amazon a soli 299,90€ invece di 579,90€.

Dopo aver assunto la carica di CEO di Motorola, Lenovo ha completamente rinnovato l'immagine dell'azienda. Con la continua espansione del settore della telefonia mobile, è importante tenere d'occhio questa azienda per la sua strategia aggressiva di rilasciare telefoni a basso prezzo destinati a tutti i gruppi demografici. Nella linea attuale, l'Edge 20 si colloca a metà strada tra l'Edge 20 Lite e l'Edge 20 Pro. Almeno visivamente, l'Edge 20 ostenta il fatto di essere realizzato interamente in plastica. Il dispositivo è dotato di una batteria da 4.000 mAh, di una CPU Snapdragon 778G, di uno schermo OLED da 6,7 pollici 1080p a 144 Hz e di una fotocamera da 108 MP con zoom ottico 3X. Ciononostante, le sue specifiche attraenti lo distinguono dalla massa.

Anche se l'Edge 20 non offre un'opzione diversa in termini di forma, offre un'opzione diversa in termini di costruzione. Anche il retro è in plastica, che si può amare o odiare, e la superficie opaca rende difficile lasciare impronte digitali. Questo non offre un'esperienza molto lussuosa in mano, ma introduce alcune novità nel design standard degli smartphone. Grazie alla classificazione IP52, l'Edge 20 è protetto da più di una pioggia leggera e dagli schizzi.

Lo schermo del Moto Edge 20 è all'altezza delle aspettative elevate del reparto marketing, superiori a quelle di qualsiasi altro componente di uno smartphone. Il suo OLED da 6,7 pollici ha una risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 144 hertz, HDR10+, 1 miliardo di colori e una frequenza di campionamento del tocco di 576 hertz. Approfitta ora dello sconto del 48% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

