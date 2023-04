Al pari di altre categorie, anche quando si parla di smartphone, ci sono prodotti per tutte le necessità e - fortunatamente - tutte le tasche. Questo significa che per avere tra le mani un dispositivo affidabile e "moderno" non è necessario spendere intorno ai 1000 euro (vedi iPhone 14 Pro o Samsung Galaxy S23 Ultra). Ti propongo un esempio: il Motorola Moto e13 oggi costa solo 91,20 euro e mette a tua disposizione un design coi fiocchi, una doppia fotocamera e un sistema audio Dolby Atmos. Non c'è da aggiungere altro, vero?

Il prezzo è assolutamente vantaggioso ed è tutto merito del doppio sconto Amazon. Oltre a quello del 26% già visibile, ne ottieni un secondo di 4,79€ al momento del check-out. Avviene tutto in automatico, quindi non devi preoccuparti di nulla. Devi solo aggiungere lo smartphone al carrello.

Motorola Moto e13: l'entry-level dalle mille sorprese, a partire dal prezzo

Visto il prezzo assolutamente contenuto, il Motorola Moto e13 è da considerarsi a tutti gli effetti un budget phone. Qualcuno potrebbe prenderlo in considerazione per usarlo come muletto (come si diceva un tempo...) o come secondo smartphone. Ma davvero si può ridurre solo a questo? La risposta è... no!

L'e13 è uno smartphone che non fa gridare al miracolo ma raggiunge i minimi obiettivi senza alcuno sforzo. E poi esteticamente è anche molto gradevole, con un display da 6,5 pollici HD+ che occupa quasi la totalità della parte frontale. In alto puoi notare una sorta di goccia, di tacca. Serve per dare un po' di spazio alla fotocamera frontale.

Per quanto riguarda le prestazioni, lo smartphone di Motorola può contare su un chip octa-core che ben si sposa con Android 13 Go Edition, ovvero una versione più leggera del sistema operativo di Big G.

La RAM è da 2GB, l'archiviazione interna è da 64GB, ed è espandibile. La batteria è da 5000mAh, quindi ti porta a fine giornata senza troppi problemi. Sul retro, infine, spicca la doppia fotocamera da 13 megapixel con intelligenza artificiale.

