Non perdere altro tempo. Fiondati su Amazon e aggiungi subito al carrello l'Acer Nitro 5 AN515-57-70MT con Intel Core i7 e GeForce RTX 3060. Perché ti dico questo? Perché il notebook da gaming è in super sconto su Amazon: risparmia 500€ e completa l'affare a 1.199€!

Acer Nitro 5 con i7 e RTX 3060: Amazon perde la testa e lo sconta di 500€

L'Acer Nitro 5 è un notebook da gaming top di gamma, una macchina che garantisce prestazioni da urlo in termini videoludici. Ha tutto quello che ti serve per un'esperienza senza precedenti, ma vista la scheda tecnica, ci puoi fare davvero qualsiasi cosa. Anche l'editing di foto e video, per dire.

Se stai leggendo questo articolo, è perché probabilmente sei alla ricerca di una macchina proprio per il gaming. Di alto livello, intendiamoci. Andiamo quindi al sodo, a quelle specs che un gamer deve analizzare nei minimi dettagli.

Processore Intel Core i7-11800H

16GB di RAM DDR4

Archiviazione SSD PCIe SED da 1024GB

GPU NVIDIA GeForce 3060 con 6GB DDR6

Nuovo sistema di raffreddamento a doppia ventola

Tastiera retroilluminata RGB con 4 zone (completa di tasti funzione e tastierino numerico)

Anche il display non scherza. L'Acer Nitro 5 è infatti dotato di un pannello IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) da 15,6 pollici con refresh rate a 144 Hz. Assolutamente formidabile.

C'è altro da aggiungere? Sì, e te lo segnalo con un elenco puntato che puoi consultare rapidamente.

HDMI 2.1

Intel Thunderbolt 4

USB 3.2 gen 1

2x USB 3.2 Gen 2

Bluetooth 5.0

Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i

LAN Killer Ethernet E2600

Sistema operativo Windows 11 Home

Ti sei reso conto, vero, che quello appena descritto è un notebook da gaming spaventosamente potente? Ecco perché dovresti approfittare della odierna di Amazon. Quando ti ricapita più di poter risparmiare 500 euro su una macchina del genere.

