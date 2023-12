Monopattino elettrico per Bambini ad un PREZZO SCONTATISSIMO

Amazon oggi pensa al divertimento dei più piccoli e lo fa con un'offerta su un Monopattino elettrico dedicato proprio ai bambini: lo sconto applicato è del 24% e il prezzo finale d'acquisto è di 159,99€.

Sfreccia con questo Monopattino Elettrico: i bambini impazziranno di gioia

Il Monopattino Elettrico per Bambini RCB unisce un design squisito a vivaci luci al neon, rendendolo non solo uno strumento di trasporto, ma anche un'esperienza divertente e sicura durante le guidate notturne. Questo monopattino rappresenta un regalo ideale per i bambini, combinando stile e sicurezza.

Con un potente motore da 150 W e una batteria da 2,5 AH, il monopattino offre 3 modalità di velocità con una velocità massima di 16 km/h e un'autonomia di crociera di 8 km. Adatto per un carico effettivo compreso tra 20 kg e 50 kg, il monopattino è progettato per offrire prestazioni eccellenti adattandosi alle esigenze dei bambini.

La sicurezza è prioritaria grazie ai pneumatici pieni da 7 pollici nella parte anteriore e 6 pollici nella parte posteriore, al sistema di avvio rapido e ai freni a pedale meccanici. Il display visivo fornisce informazioni cruciali come la carica della batteria e la velocità di guida, mentre la connessione Bluetooth consente di godere della musica preferita tramite gli altoparlanti integrati.

Con 3 modalità d'altezza, il monopattino è adatto a bambini ed adolescenti di diverse età e altezze, compresi quelli tra i 6 e i 12 anni con altezza compresa tra 115 e 145 cm. Pieghevole e leggero, pesa solo 6,65 kg. Il pacchetto include il monopattino elettrico, il caricabatterie, il manuale utente e una chiave a brugola, garantendo una completa esperienza di utilizzo.

Su Amazon, oggi, il Monopattino Elettrico per Bambini con luci al neon è scontato del 24% e viene venduto al prezzo finale di 159,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.