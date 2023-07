Monopattino elettrico in regalo con Sky TV + Sport: ecco l'offerta

È il momento giusto per attivare una nuova offerta Sky: fino al prossimo 6 di agosto, infatti, Sky propone il bundle Sky TV + Sky Sport al prezzo scontato di 30,90 euro al mese (invece di 45 euro al mese). In più, per tutti i nuovi clienti c'è un bonus aggiuntivo rappresentato dal monopattino elettrico Acer, disponibile in regalo (il monopattino ha un valore di 399 euro).

L'offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato e può essere attivata direttamente online, tramite il sito ufficiale Sky accessibile dal link qui di sotto.

Sky TV + Sky Sport con monopattino elettrico in regalo: ecco l'offerta

Il bundle proposto da Sky è da cogliere al volo. Lo sconto sul canone, i tanti contenuti inclusi e il monopattino in regalo, infatti, sono una combinazione in grado di garantire tanta convenienza. La nuova offerta, infatti, include:

Sky TV con tutto l'intrattenimento disponibile su Sky e, quindi, con le serie TV, i documentari e gli show

con tutto l'intrattenimento disponibile su Sky e, quindi, con le serie TV, i documentari e gli show Sky Sport con tutta l'offerta sportiva di Sky e, quindi, con la Champions League e le altre coppe europee, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora

con tutta l'offerta sportiva di Sky e, quindi, con la Champions League e le altre coppe europee, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora Sky Go per vedere tutti gli eventi del proprio abbonamento anche su dispositivi mobili e PC

per vedere tutti gli eventi del proprio abbonamento anche su dispositivi mobili e PC un monopattino elettrico Acer in regalo (dal valore commerciale di 399 euro)

La nuova proposta di Sky prevede un costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, non ci sono vincoli. Dopo 18 mesi, infatti, è possibile scegliere di rinnovare l'abbonamento, anche passando a un'altra offerta, oppure disattivarlo, senza costi di uscita di alcun tipo.

La promozione è disponibile fino al prossimo 6 di agosto ed è accessibile per tutti i nuovi clienti che richiedono l'attivazione di un nuovo abbonamento a Sky tramite procedura online. Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

