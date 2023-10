Monitoraggio salute e notifiche: CROLLA IL PREZZO della Xiaomi Smart Band 7

Una smart band è un dispositivo indossabile che offre molteplici vantaggi. Questi includono il monitoraggio dell'attività fisica e della la salute. Questi dati consentono agli utenti di avere una visione più completa del loro benessere fisico e di adottare abitudini più sane. Alcune smart band offrono anche notifiche per messaggi, chiamate e app, rendendo il dispositivo utile anche per la gestione delle comunicazioni e delle notifiche in tempo reale. Oggi segnaliamo uno sconto di Amazon sulla Smart Band 7 di Xiaomi: 28% di sconto per un prezzo finale di 42,90€.

Xiaomi Smart Band 7 viene coinvolto in una super offerta di Amazon

Xiaomi Smart Band 7 è un dispositivo indossabile con uno schermo AMOLED da 1,62 pollici che ti permette di visualizzare chiaramente l'ora e altri dati senza dover sollevare il polso. È perfetta anche per gli adulti e compatibile con Android 6.0 e iOS 12 o versioni successive. Questa smart band offre un'ampia gamma di funzioni, tra cui il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Può anche tenere traccia di oltre 110 modalità sportive per monitorare le calorie bruciate e i dettagli degli allenamenti.

Una delle caratteristiche più interessanti è la durata della batteria, che può arrivare fino a 14 giorni con un utilizzo normale. La ricarica è comoda grazie a un sistema magnetico. Con dimensioni compatte di 46,5 x 20,7 x 12,25 mm (escluso il cinturino) e un cinturino regolabile da 160 mm a 224 mm, questa smart band offre un'eccellente combinazione di stile e funzionalità per mantenere traccia del tuo benessere. Con lo sconto di Amazon diventa una vera e propria occasione da non lasciarsi scappare.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon propone uno sconto del 28% sulla Xiaomi Smart Band 7 per un prezzo finale pari a 42,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.