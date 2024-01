Monitoraggio salute e funzioni social al TOP con lo Xiaomi Smart Band 8 Active IN OFFERTA

Xiaomi Smart Band 8 Active si distingue per il suo ampio schermo LCD da 1,47 pollici, offrendo una visualizzazione più ampia e la possibilità di personalizzare l'aspetto grazie a oltre 100 quadranti intercambiabili. La regolazione automatica della luminosità garantisce un adattamento preciso all'ambiente, assicurando una chiarezza visiva ottimale.

Con una durata della batteria straordinaria, la Smart Band 8 Active di Xiaomi può essere utilizzata per ben 14 giorni dopo una ricarica completa, estendibile a 6 giorni in modalità AOD. La ricarica magnetica rapida consente di riempire la batteria in circa un'ora, rendendola ideale per un utilizzo quotidiano senza interruzioni.

La smart band offre oltre 50 modalità sportive, tra cui corsa, badminton e baseball, tracciando con precisione la durata dell'esercizio e il consumo calorico. Con uno spessore ultra-sottile di soli 9,99 millimetri, è praticamente impercettibile durante l'uso, garantendo comfort durante l'attività fisica o il sonno.

Per il monitoraggio della salute, la Smart Band 8 Active supporta il monitoraggio dell'ossimetria, della frequenza cardiaca, del sonno e della SpO2. Inoltre, gestisce la salute delle donne e misura la pressione, fornendo avvisi in caso di anomalie, garantendo la continua protezione della salute e della sicurezza. Impermeabile fino a 5ATM, questo smartwatch può essere utilizzato anche durante il nuoto.

