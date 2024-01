Monitoraggio della salute e social in tempo reale con tutta la qualità di Samsung: Galaxy Watch 6 al 18% DI SCONTO

Gli smartwatch sono ormai sempre più comuni e presenti sui polsi di ognuno di noi. Strumenti utili per facilitare la gestione dei nostri social e per monitorare il nostro organismo. Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch 6 è in sconto del 18% per un costo finale di 287€.

Cala il prezzo del Samsung Galaxy Watch 6 con lo sconto Amazon

Il Galaxy Watch6 di Samsung rappresenta l'apice dell'innovazione nel mondo degli smartwatch, offrendoti un'esperienza avanzata e personalizzata. Approfitta delle sue incredibili funzioni, come il Monitoraggio del sonno avanzato. Ricevi preziosi consigli per migliorare la tua routine quotidiana, rendendo il tuo riposo più efficace e rigenerante. Con il sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch6 ti permette di misurare la tua composizione corporea in modo preciso. Stabilisci obiettivi di fitness personalizzati e monitora i tuoi progressi, avendo sempre sotto controllo il tuo corpo. Il Monitoraggio cardiaco è un altro aspetto chiave, con il sensore PPG integrato che misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco. Ricevi notifiche immediate in caso di rilevamento di un ritmo anomalo. L'ampio spazio sul display, reso possibile dalla cornice più sottile, offre una visuale migliore e più ampia, consentendoti di visualizzare, sfogliare e navigare in modo più comodo su un display più grande. Personalizza ulteriormente il tuo Galaxy Watch6 con una vasta gamma di quadranti personalizzati, dai design straordinari alle schermate uniche, inclusi scatti del tuo animale domestico preferito. Non ci sono limiti alla tua creatività, rendendo il tuo smartwatch unico e adattato al tuo stile di vita. Acquista il Samsung Galaxy Watch 6 al 18% di sconto su Amazon Amazon, oggi, applica uno sconto interessante del 18% sul Samsung Galaxy Watch 6 che viene venduto al prezzo totale di 287€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.