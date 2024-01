Monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e tanto social: lo Xiaomi Redmi Watch 3 è un vero TOP al 32% DI SCONTO

Xiaomi è un'azienda molto versatile e capace di offrire ottime opzioni per ogni settore dell'elettronica di consumo. Su Amazon, oggi, lo Xiaomi Redmi Watch 3 viene messo in sconto del 32% per un costo finale di 89€.

Scontatissimo lo Xiaomi Redmi Watch 3 su Amazon: prezzo outlet

Il Redmi Watch 3 di Xiaomi è un'opzione all'avanguardia nel mondo degli smartwatch, offrendo una serie di funzionalità avanzate per migliorare il benessere e l'esperienza quotidiana degli utenti. Dotato di un display AMOLED da 1.75" con modalità always-on display, offre un'esperienza di visualizzazione e touch migliorata, garantendo una visibilità nitida e chiara in ogni situazione. Questo smartwatch non solo tiene traccia della tua salute con la misurazione del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del battito cardiaco ovunque e in qualsiasi momento, ma offre anche 121 modalità fitness per monitorare la tua resa durante lo sport. Questo permette agli utenti di tenere sotto controllo la propria forma fisica e ottenere un feedback dettagliato sulle proprie attività fisiche. Con la connettività Bluetooth, il Redmi Watch 3 consente di ricevere e rispondere alle telefonate direttamente dal polso, mantenendo gli utenti sempre connessi con i propri contatti personali e professionali anche quando sono in movimento. Grazie al sistema multiplo GPS autonomo questo smartwatch offre un monitoraggio preciso della posizione. La resistenza all'acqua fino a 5 ATM permette di indossare il Redmi Watch 3 anche durante le attività acquatiche come il nuoto, senza preoccupazioni. Inoltre, la batteria a lunga durata offre fino a 12 giorni di autonomia e la comodità della carica magnetica. Xiaomi Redmi Watch 3, Display AMOLED HD 1.75", Telefonate Bluetooth, Monitoraggio della SpO2 e Frequenza Cardiaca, Resistenza all'Acqua 5ATM, Autonomia di 12 giorni, 121 Modalità Fitness, Nero 89 € 129.99€ 32% Vedi l'offerta Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 32% sullo Xiaomi Redmi Watch 3 che viene venduto al costo totale di 89€.

