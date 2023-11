Monitora il tuo corpo e la tua attività social con lo Smartwatch Huawei IN PROMOZIONE

Huawei ha rapidamente guadagnato un ruolo di rilievo a livello globale nel mercato della produzione di dispositivi di diversa natura. Oggi trattiamo uno Smartwatch Huawei che viene proposto con uno sconto dell'11% e un costo finale di 79€.

Huawei (smart)watch Fit a prezzo promo su Amazon

L'elegante HUAWEI WATCH FIT Special Edition si distingue per il suo design leggero, con un corpo di soli 21 g e uno spessore di soli 10,7 mm, offrendo un comfort senza pari. Il suo straordinario display AMOLED con risoluzione pixel ultracristallina garantisce un'esperienza visiva incredibilmente immersiva, arricchendo ogni dettaglio sul tuo polso.

Per una qualità del sonno ottimale, la funzione di riconoscimento degli stati del sonno è stata migliorata del 10%. Con HUAWEI WATCH FIT Special Edition, puoi ora verificare il punteggio del tuo riposo e accedere a metriche multidimensionali direttamente dal tuo dispositivo. La nuova modalità Sleep è dotata delle utili funzioni "Non disturbare" e impostazione dell'orario, creando un ambiente ideale per il tuo mondo dei sogni.

Grazie al GPS integrato, puoi tracciare i tuoi movimenti senza la necessità dello smartphone, offrendo una maggiore libertà durante l'allenamento o le attività all'aperto. La comunicazione diventa semplice con il supporto alle notifiche di chiamate in arrivo, le interruzioni e le risposte rapide ai messaggi direttamente dal polso. Basta muovere il polso per una comunicazione ininterrotta.

Il monitoraggio della salute personale è elevato a un nuovo livello con HUAWEI TruSeenTM 5.0, basato su un avanzato algoritmo AI. Questo monitora continuamente la frequenza cardiaca con una precisione migliorata del 10%, registrando automaticamente anche il livello di SpO2, lo stress e il ciclo mestruale, fornendo così una panoramica completa della tua salute.

Lo smartwatch di Huawei oggi è in sconto su Amazon dell'11% per un prezzo finale di soli 79€.

