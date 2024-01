Monitora il tuo corpo e i tuoi social con il Samsung Galaxy Watch 6 al 28% DI SCONTO

Samsung è un'azienda estremamente versatile e capace di recitare un ruolo da protagonista in ogni campo e ambito dell'elettronica e della tecnologia. Su Amazon, oggi il Samsung Galaxy Watch 6 è in sconto del 28% per un prezzo finale di 229,90€.

Mega sconto sul Samsung Galaxy Watch 6 su Amazon

Il Galaxy Watch6 di Samsung si pone come un compagno avanzato per il monitoraggio del benessere, offrendo una serie di funzionalità innovative. Il suo monitoraggio del sonno avanzato fornisce una dettagliata analisi delle fasi del sonno, comprendendo veglia, sonno leggero e profondo, e la fase REM. Il sensore Samsung BioActive consente la misurazione accurata della tua composizione corporea, aiutandoti a fissare obiettivi di fitness personalizzati. Monitora il tuo battito cardiaco in tempo reale e ricevi notifiche in caso di ritmo anomalo. Questo ti avviserà se il tuo battito è troppo elevato o basso, offrendo un monitoraggio cardiaco continuo mentre indossi il Galaxy Watch6. Con una cornice ora più sottile, il Galaxy Watch6 offre più spazio sul display, consentendoti di visualizzare, sfogliare e navigare su uno schermo più ampio. Personalizza l'aspetto del tuo orologio scegliendo tra una vasta gamma di quadranti personalizzati, dando libero sfogo alla tua creatività con design unici, schermate personalizzate e immagini del tuo animale domestico preferito. Divertiti con il Controller Fotocamera, che ti consente di scattare selfie da lontano direttamente dal polso. Scopri l'interazione perfetta tra i dispositivi Samsung, ampliando così la tua esperienza Galaxy. Acquista su Amazon il Samsung Galaxy Watch 6 scontato del 28% Oggi, su Amazon, è possibile fare un grosso affare acquistando il Samsung Galaxy Watch 6 che viene venduto al costo finale d'acquisto di 229,90€ grazie allo sconto del 28%.

