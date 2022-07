Monitor Wide Samsung da 34" Ultra WQHD ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il Samsung SJ55W è un monitor Ultra WQHD perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo. La risoluzione massima dello schermo è di 3440 x 1440 pixel, la frequenza di aggiornamento è di 75 Hz e il tempo di risposta è di 4 ms. Acquistalo ora su Amazon a soli 329,90€ invece di 443,00€.

Dispone di funzionalità come il software di suddivisione dello schermo, che consente di organizzare con precisione programmi e finestre, sono disponibili anche le funzionalità PBP e PIP, utili se lavori su due PC.

Nel complesso, il display ultrawide piatto Samsung SJ55W è un fantastico monitor dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. È l'ideale per i giochi, per lo streaming di contenuti e attività casual. Che tu stia giocando, lavorando in ufficio o guardando film, potrai sperimentare tutto con una straordinaria risoluzione WQHD. Puoi anche visualizzare più pagine web e documenti contemporaneamente senza sfogliare o ridurre lo zoom.

La frequenza di aggiornamento di 75 Hz di questo monitor è leggermente superiore a quella della maggior parte degli altri display a 60 Hz e, se combinata con il suo rapido tempo di risposta di 4 ms, risulta essere un ottimo monitor da gioco.

Per ridurre al minimo lo strappo e la distorsione dell'immagine, AMD FreeSync sincronizza le frequenze di aggiornamento della scheda grafica e del monitor. Per un'esperienza di gioco fluida, la modalità Low Input Lag riduce il tempo tra l'input di mouse, tastiera o joystick e la risposta sullo schermo.

Sono disponibili anche le funzionalità PBP e PIP, utili se lavori su due PC. Picture-by-Picture (PBP) mostra l'input da due sorgenti affiancate alla loro risoluzione nativa. La funzione P-in-P è particolarmente utile perché consente di utilizzare un'applicazione su uno schermo mentre si utilizza un'altra applicazione su un altro monitor. Approfitta ora dello sconto del 26%, e se diventi cliente Amazon Prime la spedizione è gratuita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.