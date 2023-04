Monitor Samsung Smart 5 27'': GRANDE OFFERTA su Amazon col 17% di SCONTO!

Un monitor performante è la base per tutti coloro che hanno un PC in casa, sinonimo di comodità e versatilità, un oggetto di uso comune e praticamente indispensabile nell'era moderna. Se ci mettiamo poi che alcuni di essi posseggono delle qualità da Smart TV, potete capire come oggi possa essere ancora più conveniente possedere un prodotto in grado di svolgere ogni tipo di compito, tra qualità e completezza. Samsung è un'azienda leader nel campo della tecnologia, e non poteva tirarsi indietro dalla sfida, come con la creazione del Monitor Smart 5 da 27''.

Se siete alla ricerca di un prodotto di tale portata, sappiate che da oggi su Amazon è comparsa un'offerta ottima: potete infatti acquistare il Monitor Smart 5 Samsung da 27'' a soli 189,90€, con uno sconto del 17% e un grande risparmio di circa 40,00€.

Monitor Samsung Smart 5 da 27'': un'offerta niente male

Si tratta di un monitor Smart all'avanguardia che non possiede però l'ingresso per l'antenna. Si tratta del primo monitor al mondo con Smart Hub, e servizio di streaming multimediale integrato (quindi senza collegamento del PC). Si tratta di un monitor FHD da 27 pollici, HDR10, con design sottile, elegante e senza bordi su tre lati.

Grazie alla connettività multipla, potrete collegare il vostro PC, ma anche il vostro telefono cellulare o le vostre console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. Grazie al suo schermo inoltre, il Monitor Samsung Smart 5 da 27'' possiede la modalità Eye-Saver e Flicker-Free, che riduce l'affaticamento degli occhi per una visione confortevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.