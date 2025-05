Monitor Samsung S39GD da 32" in offerta da CAPOGIRO: ora a soli 189€

Stai cercando un monitor di qualità superiore senza svuotare il portafoglio? Allora il Samsung S39GD è sicuramente la scelta perfetta per te. Grazie a un'offerta imperdibile, puoi portarlo a casa a soli 189,90€, un prezzo ribassato del 17% rispetto al listino originale. Scopri di più e approfitta subito di questa occasione unica.

Prestazioni e comfort in un unico dispositivo

Il Samsung S39GD si distingue per il suo design curvo da 32 pollici con una curvatura 1500R, pensata per offrire un’esperienza visiva immersiva e naturale. La risoluzione FHD (1920x1080) e il formato 16:9 assicurano immagini nitide e dettagliate, ideali per ogni utilizzo, dal lavoro all’intrattenimento. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta di soli 4ms, questo monitor si adatta perfettamente anche alle esigenze dei gamer.

Le lunghe sessioni di utilizzo non saranno più un problema grazie alla tecnologia Eye Saver Mode e Flicker Free, che riducono al minimo l’affaticamento visivo. Questo rende il Samsung S39GD un alleato perfetto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, sia per lavoro che per svago.

Design compatto e connettività versatile

Oltre alle prestazioni, il Samsung S39GD vanta un design elegante, con dimensioni di 71,61 x 52,53 x 26,09 cm e un peso di circa 5kg. La connettività è garantita da una porta HDMI, un ingresso D-Sub e un connettore audio, mentre gli altoparlanti integrati eliminano la necessità di dispositivi esterni, rendendo la configurazione semplice e ordinata.

Per gli appassionati di videogiochi, il monitor include una modalità dedicata che ottimizza automaticamente i parametri per migliorare la visibilità nelle scene scure, offrendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Con un prezzo davvero molto scontato, il monitor Samsung S39GD rappresenta un’occasione unica per chi desidera aggiornare la propria postazione con un dispositivo di alta qualità. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquista ora su Amazon per godere di un monitor che combina tecnologia avanzata, comfort visivo e un design accattivante.

