Monitor Samsung M7 gode di uno sconto del 23% su Amazon

Il Samsung M7 offre una qualità d'immagine accettabile, un'ampia gamma di funzioni e un prezzo interessante. Al giorno d'oggi, i pannelli 4K economici sono comuni. Nonostante ciò, il Samsung M7 si sforza di superare la concorrenza offrendo funzioni che non si vedono spesso in un monitor da ufficio. Acquistalo su Amazon a soli 339,90€ invece di 439,00€.

L'M7 supporta Office 365 e la possibilità di utilizzare lo schermo per aprire un ambiente desktop da uno smartphone o da un tablet, oltre alle funzionalità intelligenti spesso presenti sui televisori Samsung. La connessione di rete dell'M7 è eccellente. Utilizzate DeX sull'M7 se avete uno smartphone o un tablet Samsung compatibile con il servizio, e potrete accedere a un'interfaccia desktop in mobilità. Se si collega il tutto a qualche dispositivo Bluetooth, si è pronti a partire in un batter d'occhio.

L'M7 supporta lo screen mirroring, Apple AirPlay 2 e il wifi 802.11ac a doppia banda e può espandere in modalità wireless i display di dispositivi Windows, iOS e Android. Anche l'uso di connessioni cablate è accettabile. L'M7 dispone di una connessione USB-C in grado di fornire 65W di potenza tramite DisplayPort e di tre porte USB 2.0 full-size. Inoltre, sono presenti due ingressi HDMI. L'illuminazione della sorgente e dello sfondo può essere modificata automaticamente.

L'M7 presenta anche molti altri accorgimenti. Sono presenti tutte le applicazioni di intrattenimento più diffuse ed è possibile scaricarne altre dall'app store. Le otto lingue disponibili per l'Assistente Google e Amazon Alexa sul display Samsung sono comode. Sebbene Samsung reclamizzi Office 365, purtroppo non è incluso nell'M7. Word, Outlook e OneDrive possono essere utilizzati su questo display, ma c'è molta latenza quando si digita il testo e i programmi e i file richiedono molto tempo per essere caricati. È semplicemente troppo difficile lavorarci.

L'hardware è nascosto in un elegante alloggiamento. L'M7 ha un aspetto semplicistico, con sottili cornici metalliche e una base elegante e moderna. Per uno schermo da 32 pollici, il peso di 6,5 kg è gestibile e le dimensioni compatte consentono di non occupare troppo spazio. Per fortuna, Samsung ha incluso un elegante telecomando che consente di utilizzare il televisore dall'altra parte della stanza, senza doversi avvicinare in modo scomodo al retro dello schermo.

La mancanza di regolazioni in altezza, rotazione o rotazione è un'altra conseguenza del piccolo e semplice supporto del display. Le uniche caratteristiche sono un meccanismo di inclinazione e un supporto di montaggio VESA da 100 mm. L'impianto audio non è in grado di competere con un televisore di questo prezzo, a causa dei due altoparlanti da 5 Watt, che presentano bassi aspri, alti stridenti e medi smorzati. È un peccato che questo schermo non sia compatibile con Wi-Fi 6, Thunderbolt o connessioni USB più veloci. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

