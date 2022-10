Monitor Samsung LED T35F da 24" con AMD Freesync in offerta speciale su Amazon

Aumenta la produttività con il monitor IPS Samsung da 24" modello T35F. Progettato per offrire immagini nitide e chiare, ha una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 presenta un design minimalista con cornici laterali e superiori super sottili. La sua frequenza di aggiornamento di 75 Hz e il tempo di risposta di 5 ms aiutano a ridurre il motion blur, fornendo video e esperienze di gioco fluide. Acquistalo ora su Amazon a soli 138,97€ invece di 169,00€.

La tecnologia AMD FreeSync è progettata per ridurre lo screen tearing utilizzando schede grafiche compatibili. Altre caratteristiche includono tecnologie avanzate per aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi per un maggiore comfort durante l'uso prolungato.

Il monitor inoltre ha un rapporto di contrasto statico di 1000:1 e una luminosità di 250 cd/m² per fornire un'immagine nitida e chiara. Riduci lo screen tearing con la tecnologia FreeSync di AMD. Questa tecnologia consente al monitor di regolare dinamicamente la propria frequenza di aggiornamento in base alla frequenza dei fotogrammi emessa dalla scheda grafica.

Le cornici laterali e superiori incredibilmente sottili aiutano a ridurre al minimo le distrazioni mentre giochi, guardi film e lavori sui documenti. Il design sottile della cornice rende il monitor ideale anche per configurazioni multi-monitor, con i suoi angoli di visualizzazione orizzontale e verticale di 178°/178° che consentono di vedere lo schermo da quasi tutte le posizioni.

Il pannello In-Plane Switching (IPS) supporta fino a 16,7 milioni di colori che coprono il 72% della gamma NTSC per immagini ricche e vivide. Collega questo monitor al tuo dispositivo utilizzando le porte HDMI 1.4 e VGA.

Regola l'inclinazione dello schermo in base al tuo comfort. Oppure usa i fori di montaggio VESA da 100 x 100 mm per fissare lo schermo a una parete, un braccio girevole o un supporto multi-monitor.

Questo monitor include una tecnologia senza sfarfallio insieme a una modalità Eye Saver che riduce le emissioni di luce blu per aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi e aumentare il comfort durante la visualizzazione dello schermo per lunghi periodi di tempo. Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

