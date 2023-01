Monitor Samsung HRM S60UA, risparmia 120 euro grazie a questa promo su Amazon

Il Samsung HRM S60UA è un monitor progettato per la tua vita quotidiana al computer. Migliora la produttività offrendo al tempo stesso un'esperienza visiva piacevole e confortevole. Ha un aspetto moderno ma semplificato che lo rende adatto ad ambienti orientati al business. Il dispositivo ha una bella finitura nera opaca che è antigraffio e molto facile da pulire. Inoltre è privo di cornice su tre lati, quindi sembra più grande di quanto non sia in realtà anche se hai ancora i bordi interni. Acquistalo ora su Amazon a soli 349,90€ invece di 469,40€.

La qualità costruttiva del Samsung S60A S27A600 è eccezionale grazie ai suoi materiali di prima qualità e all'eccellente fattura. Il supporto incluso non oscilla né si piega, quindi manterrà l'angolazione che hai impostato fino a quando non vorrai regolarlo di nuovo.

Il MONITOR non ha un joystick, ma ha un pulsante con un pad direzionale a 4 direzioni per un facile accesso all'OSD. Questo è molto meglio del layout convenzionale poiché è meno confuso da usare e non è soggetto a input errati.

Il supporto incluso offre regolazioni di inclinazione, rotazione, perno e altezza. Il pannello sul retro include uno slot ciascuno per DisplayPort 1.2 e HDMI 1.4, insieme a slot USB 3.0 e un jack da 3,5 mm.

Il Samsung S60A S27A600 vanta un pannello VA piatto da 27 pollici con una risoluzione di 2560 x 1440, una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di 5 ms. La sua retroilluminazione ha una luminosità di 300 cd/m2 mentre il suo contrasto è 3000:1 come la maggior parte delle varianti VA. Questo modello non ha la certificazione HDR, ma il marchio ha elencato la compatibilità HDR10 in modo che possa tradurre i segnali correlati.

I monitor 1440p da 27 pollici sono perfetti se desideri una nitidezza migliorata senza sacrificare visibilità e leggibilità. Ti dà più spazio su cui lavorare insieme a immagini più nitide, quindi il salto da 1080p sarà apprezzabile per chiunque. I display ad alta risoluzione sembrano più attraenti, ma molti hanno affermato che la densità extra di pixel a volte può ferire o affaticare gli occhi durante la lettura o l'elaborazione di documenti. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.