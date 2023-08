Monitor portatile MSI Pro a PREZZO SUPER su Amazon

Oggi su Amazon abbiamo scovato un prodotto e un'offerta che fa al caso tuo. Puoi acquistare il monitor portatile MSI Pro Full HD da 15,6 pollici ad un prezzo davvero super. Scoprilo ora su Amazon!

Lo paghi solamente 129,99 euro ma ricorda che i pezzi a disposizione sono limitati perciò devi fare in fretta e metterlo subito nel tuo carrello. Inoltre Amazon, grazie al servizio Cofidis, ti da la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Monitor Portatile MSI Pro da 15,6 pollici è utilissimo e ora è tuo ad un prezzo super conveniente

Disponi di un pannello portatile da 15,6 pollici Full HD che puoi portare ovunque tu ne abbia bisogno. Il monitor PRO MP161 offre un pannello IPS con angolo di visione di 170° con risoluzione Full HD da 1920 x 1080. La refresh rate di 60Hz (4ms GtG) migliora l'esperienza visiva con frame rate più fluidi e veloci.

Può essere utilizzato come secondo monitor per laptop. Produttività extra grazie al display mobile/al doppio schermo. Con un profilo sottile (1,08 cm) e una struttura leggera (0,75 kg) è ideale per i viaggi di lavoro. Comfort per gli occhi, certificato dal TÜV Rheinland, come less blue light e anti-flicker. Trattamento antiriflesso della superficie ed Eco-Mode via il software MSI Display Kit (Display Profile, Split-Window Multitasking e HDCR).

Il monitor MSI è orientabile sia in orizzontale che in verticale. Con stand ergonomico e pieghevole da 0° a 180°, con angoli di visione sicuri e regolabili. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W sono adatti alle chiamate in conferenza. Infine disponi di una connettività davvero versatile. Con mini HDMI (cavo da HDMI a mini HDMI incl.) e 2 connettori USB Tipo-C (segnale DP 1.2a con modalità Alt e consumo energetico di 15 W) per la compatibilità con un'ampia gamma di PC, laptop o telefoni cellulari.

Prendilo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.