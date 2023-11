Monitor portatile Full HD con HDR ideale per viaggiare: SCONTO PAZZESCO del 72% su Amazon + COUPON del 20%

Il monitor portatile UYY è progettato per offrire un'esperienza visiva di qualità superiore anche all'aperto, grazie alle sue caratteristiche avanzate e alla sua portabilità. Con una risoluzione di 1920 X 1080 e la tecnologia HDR, assicura una qualità molto elevata e una gamma dinamica superiore rispetto alla media. Acquistalo ora su Amazon a soli 145,99€ invece di 699,99€.

Dotato di connessioni USB Type-C e HDMI, questo monitor è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, PC, telefoni, Mac, PS5 e console da gioco. Grazie alla tecnologia IPS e a FreeSync, offre un'ottima qualità visiva e la riduzione degli strappi durante i giochi. I dual speakers integrati garantiscono un audio di qualità senza la necessità di altoparlanti esterni.

Il design sottile e leggero lo rende perfetto per gli spostamenti. La Smart Cover non solo protegge il monitor, ma può essere facilmente trasformata in un supporto, offrendo una varietà di angolazioni per una migliore visione.

La portabilità di questo monitor lo rende perfetto per chi è in viaggio e necessita di uno schermo aggiuntivo di alta qualità, sia per scopi lavorativi che per l'intrattenimento. La semplicità di collegamento e l'esperienza plug-and-play lo rendono immediatamente operativo senza bisogno di complicate configurazioni.

Quindi risulta essere ideale per chi sta cercando un display aggiuntivo di alto livello da portare anche fuori. Approfitta ora dello sconto su Amazon che ti permetterà di risparmiare circa il 79% + un ulteriore COUPON del 20%! Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

