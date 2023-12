Monitor portatile FHD da 15,6 pollici a MENO di 100€ su Amazon

Se usi il computer per lavorare e spesso ti ritrovi ad aprire più finestre o diversi programmi, sono certo che sarai felice di scoprire questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il monitor portatile ARZOPA a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Una promozione davvero molto interessante che, grazie a un doppio sconto, ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Non è di certo una cosa che si vede tutti i giorni, per cui devi fare presto. Con questo display potrai lavorare, giocare o guardare video, film e serie TV. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor portatile spettacolare e pochissimo

Non c'è dubbio che il rapporto qualità prezzo di questo monitor portatile adesso è super vantaggioso. Anche perché abbiamo una bellissima risoluzione FHD a 1920 x 1080 e tecnologia IPS per vederlo bene da qualsiasi angolazione.

L'HDR offre immagini il più simili alla realtà con una gamma di colori intensi e dettagli perfetti. È anche molto ampio, ben 15,6 pollici. Lo puoi collegare al tuo computer, Windows o Mac, e anche a consolle di gioco come Xbox e PlayStation. Gode di una porta Mini HDMI, una USB-A e una Type-C.

Un'ottima soluzione per lavoro e Hobby a un prezzo molto più basso. Quindi fai presto, vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor portatile ARZOPA a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

