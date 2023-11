Monitor portatile FHD da 15,6" e display touch a PREZZO WOW

Lavori al computer e ti serve un altro schermo per agevolarti quando passi da un programma all'altro? Oppure vuoi proiettare la tua Nintendo Switch e i giochi del tuo smartphone su uno schermo più grande? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande oggi puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo monitor portatile a soli 119,99 euro, anziché 149,99 euro.

Goditi lo sconto del 20% e risparmia su un prezzo già non altissimo. Avrai moltissime opportunità, sia per lavoro che per hobby. Con questo schermo puoi fare quello che vuoi e hai la possibilità di portartelo ovunque. Un'offerta da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Monitor portatile touch per fare tutto quello che vuoi

Con questo monitor portatile puoi davvero fare di tutto perché, oltre a essere molto pratico, è compatibile con qualsiasi piattaforma. Ecco 3 ragioni per averlo, senza contare il prezzo, che ovviamente è molto basso:

Design: ha un design pratico e maneggevole che ti permette di portartelo dove vuoi e possiede un piccolo braccetto per posizionarlo in orizzontale con un angolo di visione da 0 a 90°.

Display: grazie al pannello da 15,6 pollici IPS puoi vederlo da un'angolazione di 180° senza problemi. Ha una risoluzione FHD e un refresh rate a 60 Hz. Inoltre è completamente touchscreen, il che è davvero comodo.

grazie al pannello da puoi vederlo da un'angolazione di 180° senza problemi. Ha una risoluzione e un refresh rate a 60 Hz. Inoltre è completamente il che è davvero comodo. Connettività: è dotato di 2 ingressi Type-C e un ingresso HDMI. Questo ti consente di collegarlo a Laptop, mobile e consolle di gioco. Inoltre ha una porta USB per mouse, tastiere e pendrive.

Assolutamente l'affare del giorno. Dato che il prezzo tornerà alla normalità in pochissimo tempo, vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor portatile a soli 119,99 euro, anziché 149,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

