Monitor portatile ARZOPA da 16 pollici 2,5K: migliora le prestazioni (-40%)

Se lavori al computer sicuramente una delle migliori soluzioni per guadagnare tempo e agevolarti è quella di avere un secondo display. Oggi se fai alla svelta puoi averne uno di ottima qualità senza strapagarlo. Sto parlando del monitor portatile ARZOPA da 16 pollici che adesso su Amazon puoi acquistare a soli 143,99 euro, invece che 239,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto gigante del 40% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare una cosa come 96 euro. Con questo fantastico monitor puoi fare quello che vuoi. Lo colleghi al computer o alle piattaforme di gioco e ti godi un ottimo schermo con una risoluzione eccellente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor portatile ARZOPA: ciò che ti serve dove vuoi

Con il monitor portatile ARZOPA puoi veramente avere quello che ti serve in qualsiasi momento. Grazie alla sua compatibilità con tanti dispositivi e al suo design portatile lo puoi usare ovunque. Colleghi ad esempio il portatile quando sei fuori casa per lavorare al meglio, oppure la PlayStation per giocare su uno schermo bello grande.

Ha una risoluzione 2,5K da 2560 x 1600 p con 5500 nits li luminosità e un pannello IPS perfettamente visibile. Inoltre gode di una bassa emissione di luce blu e quindi riduce al minimo l'affaticamento visivo. Ha un design leggero e pratico che risulta perfetto per il trasporto, con un comodo supporto per tenerlo inclinato nella posizione che ti è più comoda.

Insomma un vero affare da non perdere. Sicuramente però l'offerta scadrà a breve. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo monitor portatile ARZOPA da 16 pollici a soli 143,99 euro, invece che 239,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.