Monitor portatile da 16,1 pollici in SCONTO FOLLE di 100€ (Amazon)

Aumenta la produttività lavorativa o l'esperienza di gioco con una configurazione a due schermi. Oggi puoi fare un vero colpaccio. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello il monitor portatile Arzopa da 16,1 pollici a soli 139,99 euro, invece che 239,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un super sconto che ti fa risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Una promozione davvero imperdibile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor portatile spettacolare a prezzo bomba

Questo monitor è magnifico per diversi motivi, oltre al prezzo assolutamente vantaggioso potrai vivere un'esperienza immersiva. Infatti ha una risoluzione da 1920 x 1080 p FHD con pannello IPS per un angolo di visione a 178°. E poi ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz per immagini incredibilmente reali.

È dotato di due altoparlanti che regalano un suono eccellente. Possiede un ingresso USB Type-C, una USB-A e una porta mini-HDMI per una versatilità eccellente. Così puoi collegarlo al tuo computer, fisso o portatile, e avere due schermi contemporaneamente dove lavorare o giocare. Ed essendo portatile lo puoi mettere all'interno della borsa dove tieni il laptop così lo hai sempre con te e lo usi all'occorrenza.

Una super occasione che ovviamente durerà poco. Quindi prima che non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo monitor portatile Arzopa da 16,1 pollici a soli 139,99 euro, invece che 239,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

