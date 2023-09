Monitor Philips da 24 pollici su Amazon A MENO di 90 euro!

Tu che usi il computer per tante ore al giorno devi assolutamente farlo nel modo più confortevole possibile e questo significa dotarsi degli strumenti giusti. Innanzitutto è necessario disporre di uno schermo grande che contribuisca non solo ad una migliore visione dei contenuti ma anche a non far affaticare la vista. Oggi abbiamo trovato quello che ti serve, si tratta del monitor Philips da 24 pollici che su Amazon è tuo ad un prezzo scontatissimo.

Il costo di mercato di questo dispositivo è di 142 euro ma tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 37%, lo paghi solamente 89,90 euro.

Monitor Philips da 24 pollici LED VA Full HD

Ma passiamo ora alle caratteristiche tecniche specifiche di questo monitor che non solo costituisce un ottimo strumento di lavoro ma anche un oggetto di design che impreziosirà il tuo ufficio.

Monitor con pannello VA per angoli di visione 178°/178°.

Tecnologia Adaptive Sync per giocare in modo fluido a 75Hz.

Porte VGA e HDMI per collegarsi ai dispositivi senza adattatori.

Flicker Free e Low Blue Mode per il benessere dei tuoi occhi.

Predisposizione VESA per poter montare il monitor a muro.

Prendilo ora a soli 89,90 euro su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.