Lo vedo sulla tua scrivania, lì pieno di polvere. Pesante, datato e addirittura con risoluzione massima... HD! Dai, è il momento di upgrade, e oggi puoi farlo senza spendere nulla. Amazon sconta infatti del 29% l'ottimo monitor Philips 222V8LA da 22" con risoluzione Full HD (1920 x 1080p). Il costo? Solo 81,98€! Ma di che parliamo...

Monitor Philips 22" Full HD: con Amazon il prezzo precipita

Questo di Philips - un marchio che fa rima con "sicurezza" e "affidabilità" - è un monitor per quasi tutte le attività. Dico quasi perché in caso di gaming ad un livello professionale, la scelta - a mio avviso - dovrebbe ricadere su altre tipologie di prodotti. Precisato ciò, passiamo al 222V8LA, che - tienilo bene a mente - oggi ti costa solo 82€.

Estaticamente è senza fronzoli, dunque perfetto per qualsiasi tipo di arredamento. Le cornici laterali sono molto sottili e abbracciano un pannello VA da 22 pollici opaco e con risoluzione Full HD. Il monitor a 75Hz di Philips supporta inoltre le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode, che si traducono in una riduzione dell'affaticamento degli occhi e, allo stesso tempo, in un aumento del comfort visivo.

Un aspetto assolutamente non scontato (e che rende ancora più incredibile il fatto che questo monitor oggi costi solo 82 euro) è l'integrazione di un sistema di altoparlanti da 2 watt. Questo significa che, se non hai chissà quali pretese sul comparto audio, puoi anche evitare di acquistare altoparlanti, diffusori e simili.

Di seguito alcune specifiche che potrebbero essere di tuo interesse:

Luminosità/contrasto: 250 250 cd/m² 1.000

1x connettore VGA

1x connettore HDMI

1x DisplayPort 1.2

Tempo di risposta 2 ms

Il monitor di Philips è stato votato quasi 9mila volte e il suo punteggio è di 4,5 stelle su 5. Cosa significa questo? Che devi assolutamente approfittare dello sconto di oggi di Amazon, perché 82€ per un monitor FHD da 22" come questo è davvero una cifra irrisoria.

