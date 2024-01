Monitor per PC da 27" Full HD di LG a prezzo TOP su Amazon (139,99€)

Per le persone alla ricerca di un nuovo monitor per PC da 27 pollici, segnaliamo l'offerta di queste ore in casa Amazon con protagonista lo schermo Full HD di LG appartenente alla serie ML60SP, in vendita a 139,99 euro invece di 209 euro. Il modello in questione appartiene all'anno 2023 e presenta uno schermo IPS, refresh rate fino a 75 Hz, la tecnologia FreeSync e gli speaker integrati. Ecco il link all'offerta.

Monitor per PC Full HD da 27 pollici LG in sconto del 33% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del monitor per PC di LG è lo schermo IPS Full HD, con risoluzione 1920x1080 e riproduzione del colore ottimizzata grazie allatecnologia True Color. In questo modo è possibile usare lo schermo del monitor al meglio indipendentemente dal punto di osservazione.

Un altro elemento chiave del suo successo è l'interfaccia intuitiva. Il merito è di OnScreen Control, che consente di personalizzare le opzioni del display nel giro di pochi minuti.

Si adatta anche a un uso gaming, grazie al tempo di risposta di appena 1 ms MBR, per un'azione di gioco fluida. A questo proposito segnaliamo la riduzione automatica della sfumatura quando la retroilluminazione viene disattivata.

Segnaliamo anche il supporto alla tecnologia Flicker Safe, che va ad azzerare quasi completamente lo sfarfallio del monitor per una sensibile riduzione dell'affaticamento degli occhi e un'eccellente stabilità dell'immagine.

Il monitor per PC senza bordi di LG da 27 pollici è in offerta a 139,99 euro su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

