Monitor PC da 24" ACER Full HD a soli 104,90€ su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

Il monitor per PC da 24 pollici di ACER oggi è il protagonista di un’offerta lampo su Amazon. Il prodotto

è in vendita a 104,90€ invece che a 119,90€, grazie allo sconto del 13% che consente un risparmio finale di 15€ rispetto al prezzo proposto. Si può anche aderire al pagamento in 5 rate da 20,98 euro al mese a interessi zero. Ecco il link all’offerta.

Tra i principali punti di forza del monitor di ACER si annoverano la risoluzione Full HD, che dà vita ad immagini di alta qualità, i tempi di risposta rapida per un gioco più coinvolgente che mai e la tecnologia AMD FreeSync per un’esperienza di visione e gaming ancora più fluida.

Monitor PC da 24" ACER in offerta a tempo limitato su Amazon

Con questo monitor per computer ACER ha voluto fare le cose in grande, realizzando un prodotto ideale non solo per chi lavora in smart working da casa, ma anche per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni superiori per soddisfare le loro esigenze di gioco.

Ed è qui che si inserisce la frequenza di aggiornamento a 100 Hz, per una riduzione dell'affatticamento della vista e allo stesso tempo per un'esperienza visiva molto più fluida rispetto ai tradizionali monitor. A questo contribuisce anche la tecnologia AMD FreeSync, per accelerare ulteriormente le prestazioni del PC.

L'ultima chicca riguarda il tempo di risposta rapido di 1 ms Visual Response Boost, per un gioco più chiaro e coinvolgente, senza più interruzioni né fastidiose sfocature.

Il monitor per PC da 24 pollici ACER è in offerta a soli 104,90€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da amazon.it, ciò significa che se sei abbonato a Prime benefici delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.