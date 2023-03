Monitor MSI PRO: professionalità al top ad un prezzo ridicolo

Il PRO MP271 è un monitor del marchio MSI da 27" perfetto per lavorare da casa e studiare. Tra le caratteristiche principali del pannello si annovera la presenza della tecnologia Less-Blue Light, che riduce la luce blu prodotta dallo schermo per proteggere gli occhi dall'affaticamento. Oggi lo puoi acquistare a 159,99 euro anziché 199,99 euro, grazie all'ultima offerta di Amazon sul pannello da 27 pollici con risoluzione 1920x1080 pixel. E se hai l'abbonamento a Prime lo ricevi a casa tua entro domani senza spendere nulla per le spese di spedizione.

Monitor MSI PRO in sconto del 20% su Amazon

PRO MP271 è il monitor MSI rivolto ai professionisti e agli studenti che prestano un'attenzione particolare non solo alla produttività ma anche alla protezione della loro vista. Uno dei principali punti di forza del pannello da 27" è la riduzione della luce blu, garantita dall'integrazione della tecnologia Less-Blue Light, fondamentale nella protezione degli occhi, specialmente se si lavora davanti allo schermo del computer per molte ore al giorno. Un altro elemento che rende la visualizzazione sul monitor MSI più piacevole è il display anti-riflesso, che va a ridurre in maniera drastica la quantità di luce che si riflette sul pannello. Altro dettaglio da non trascurare è il supporto che ti permette di regolare l'inclinazione del pannello in base alle tue esigenze. Ottima infine la connettività, grazie alle porte HDMI e D-Sub (VGA) presenti sul nuovo monitor.

Se hai bisogno di un pannello di qualità per lavorare da casa o studiare e desideri, ti consigliamo di fare affidamento sui monitor MSI. Approfitta dell'ultima offerta Amazon sul modello PRO MP271 per risparmiare 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.