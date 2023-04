Monitor MSI PRO MP242C 23,6'': disponibile su Amazon una GRANDE OFFERTA

La comodità di un monitor performante è la base per tutti coloro che hanno un PC in casa, o che ne fanno uso in ufficio. Se ci mettiamo poi che in questo preciso periodo storico si possono sfruttare per usufruirne in tutti i modi, dal lavoro, ai videogiochi, averne uno di buon livello è praticamente obbligatorio. Quello di cui parliamo oggi è pensato in primis per l'ufficio, ma rimane comunque un prodotto molto versatile. Si tratta del Monitor MSI PRO MP242C, ora in offerta.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi su Amazon questo Monitor MSI PRO MP242C è in offerta a soli 99,99€, con uno sconto sul totale del 23% e risparmio pari a circa 30,00€.

Monitor MSI PRO MP242C da 23,6'': un'offerta grandiosa

Si tratta di un monitor con pannello curvo Full-HD (con risoluzione 1920x1080) e un’ottima refresh rate di 75 Hz che migliora l'esperienza visiva con frame rate più fluidi e veloci. Questo prodotto supporta inoltre il 98% della gamma di colori sRGB (8 bit, 16,7 milioni di colori) e offre un eccellente rapporto di contrasto (3000:1). Aggiungiamo poi che è presente una serie di funzioni che proteggono gli occhi garantisce più produttività.

Vi ricordiamo che sono presenti anche speaker integrati (2 x 2W), e che il monitor offre un montaggio senza attrezzi. Se state pensando già al modo di disporlo, niente paura, il Monitor MSI PRO MP242C 26.8'' viene fornito con staffe VESA da 100 mm per il montaggio a parete o su braccio (ad esempio, MSI VESA Arm MT81).

