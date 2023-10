Monitor MSI PRO da 27" con pannello IPS antiriflesso ad un prezzo mai visto prima su Amazon!

Lo schermo del tuo computer è uno dei componenti hardware essenziali e chi ci lavora lo sa molto bene. Questo svolge un ruolo essenziale nel modo in cui si interagisce con i vari programmi e giochi. Per questo motivo il nuovo MSI PRO MP273 è stato progettato per garantire una compatibilità in grado di accontentare un pò tutte le varie esigenze. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,99€ invece di 180,64€.

Il monitor da 27 pollici offre una risoluzione Full HD (con risoluzione nativa di 1920 x 1080), e questo garantisce dettagli nitidi e colori davvero molto accesi. Con un display 16:9, è ideale per una vasta gamma di attività, dalla produttività all'intrattenimento.

Inoltre possiede una velocità di refresh massima di 75Hz e un tempo di risposta di 5ms, una risposta che offre transizioni fluide e un'esperienza visiva senza sfarfallii o ritardi. L'IPS antiriflesso assicura una visione chiara da varie angolazioni senza fastidiosi riflessi.

Dotato di 1 porta HDMI e 1 porta DP, il nuovo MSI PRO riesce ad essere compatibile con diversi dispositivi. Inoltre la presenza della standard VESA 75x75mm permette di montarlo su supporti o bracci VESA.

Il design si sposa con l'estetica moderna e offre funzionalità avanzate. Le cornici sottili massimizzano lo spazio dello schermo e offrono un'esperienza immersiva. In conclusione, è un monitor Flat da 27" che garantisce un mix eccellente tra prestazioni e prezzo.

