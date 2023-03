Monitor MSI Modern MD272P da 27 pollici in offerta ad un prezzo pauroso su Amazon

Il monitor Modern MD272P 27" di MSI è la soluzione ideale per coloro che desiderano un display di alta qualità per casa o per il lavoro. Con un design elegante e nero, questo display Full HD con risoluzione 1920 x 1080 offre una perfetta visualizzazione multi-monitor grazie alla risoluzione elevata e alle cornici ridotte. Acquistalo su Amazon a soli 219,99€ invece di 299,99€.

Una delle sue caratteristiche principali è la sua connettività moderna, con porte HDMI e DisplayPort, nonché un'interfaccia USB Type-C che permette di trasportare video, dati e alimentazione (fino a 65W) attraverso un unico cavo. Inoltre, grazie alla funzione KVM, è possibile utilizzare un'unica tastiera, mouse e monitor collegati per gestire due computer separati, aumentando la produttività.

La qualità dell'immagine è garantita dallo schermo IPS (In-Plane Switching) da 27", che può visualizzare fino a 16,7 milioni di colori, l'intero spazio colore sRGB, con un tempo di risposta di 5 millisecondi, una luminosità di 250 nits e un rapporto di contrasto statico di 1.000:1. Inoltre, la tecnologia Reduced Blue Light PRO e anti-sfarfallio, una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un supporto ergonomico completamente regolabile consentono di utilizzare il monitor per lunghi periodi di tempo senza affaticare gli occhi.

Il monitor MSI MD272P è anche dotato di un sistema di altoparlanti stereo integrato da 2W per guardare film o ascoltare musica, oltre ad un jack per cuffie da 3,5 mm per un'esperienza più personale. I documenti possono essere visualizzati in modalità verticale ruotando lo schermo di 90 gradi in entrambe le direzioni e l'altezza, l'inclinazione e la rotazione possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze individuali.

Il display può essere montato a parete, su un braccio girevole o su un supporto multi-monitor grazie al supporto VESA 75 x 75 mm incluso, offrendo flessibilità e comfort in ogni situazione. Gli ampi angoli di visione orizzontale e verticale di 178 gradi consentono una visione confortevole praticamente da qualsiasi angolazione.

In sintesi, il monitor MSI MD272P 27" è la scelta perfetta per coloro che desiderano un'esperienza di visualizzazione di alta qualità, flessibilità e comodità per le loro attività quotidiane. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

