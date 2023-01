Monitor MSI Modern MD271CP gode di uno sconto del 43% su Amazon

MSI fa un ottimo lavoro per distinguersi dalla massa, dato che la maggior parte degli articoli business non dà priorità all'estetica. Il monitor MSI è dotato di un supporto cilindrico che si curva intorno al retro dello schermo per fissarlo, con cornici sottili e una base sferica nella parte anteriore. Può essere inclinato e ruotato e la sua altezza può essere regolata di 110 mm; è supportata anche l'installazione VESA (fino a 75 mm). Acquistalo su Amazon a soli 169,99€ invece di 299,99€.

Di conseguenza, non dovrete continuamente spostare e ricentrare gli occhi per vedere gli angoli dello schermo, perché potrete utilizzare solo la vostra visione periferica. La tecnologia anti-sfarfallio e la riduzione della luce blu, certificate dal TUV, riducono ulteriormente l'affaticamento della vista dovuto al fatto di fissare lo schermo per lunghi periodi di tempo. È perfetto per le configurazioni a più monitor grazie alle cornici ridotte, che aiutano a concentrarsi sull'azione.

La frequenza di aggiornamento di 75 Hz garantisce animazioni e movimenti fluidi durante le attività di routine e la profondità di colore a 8 bit utilizzata dal display è sufficiente per la maggior parte degli utilizzi diversi. Sul retro si trovano gli ingressi per HDMI e una porta USB-C che supporta DisplayPort. La porta USB-C può caricare i dispositivi, ma non può inviare dati. La potenza di ricarica è di 15W. L'audio è un po' confuso, muto e scarsamente utilizzabile, anche se è presente un connettore audio sul retro e una coppia di altoparlanti da 1W nel display.

Lo schermo da 27" ad allineamento verticale è in grado di visualizzare 16,7 milioni di colori, pari al 102% dello spazio colore sRGB, consentendo di ottenere immagini e filmati molto realistici. Inoltre, ha un rapporto di contrasto statico di 3000:1, una luminosità di 250 cd/m2 e un tempo di reazione di 4 ms. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.