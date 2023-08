Monitor MSI G2712 27 pollici, l'OFFERTA è ora realtà su Amazon

Un monitor da gaming ad un prezzo sensazionale? Ora è possibile grazie all'offerta di oggi, che ti permetterà di acquistare a un prezzo super vantaggioso un Monitor MSI G2712 da 27 pollici.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta il Monitor MSI G2712 da 27 pollici a soli 179€, con uno sconto sul totale del 21% che ti farà risparmiare una considerevole somma di quasi 50€!

Videogiocare a basso prezzo!

I giocatori sono sempre stati una branca molto esigente del mercato, ma non per questo significa che non possano - o devano - approfittare delle migliori offerte per ottenere prodotti di qualità: il monitor da gaming in questione è proprio questo, qualità e convenienza. Questo monitor ha un display da 27 pollici con pannello IPS ad alta definizione con refresh rate di 170 Hz e un tempo di risposta di 1 millisecondo, l'ideale per gli eSports!

Il Monitor MSI G2712 da 27 pollici in questione dispone inoltre di un'ampia gamma di colori, con visione notturna migliorata, tecnologia per l'anti sfarfallio e riduzione delle luci blu, e ovviamente le opzioni di interfaccia per tutte le piattaforme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.