Ci sono soluzioni per i professionisti e proposte decisamente più abbordabili ma comunque di qualità. Il monitor LG FHD da 22" che ti segnalo oggi è un entry-level (passami il termine) ma ha comunque dalla sua una serie di feature davvero niente male: tempo di risposta di 5ms, tecnologia Flicker Safe, AMD FreeSync 75Hz e via dicendo. Il prezzo? Oggi è irrisorio: solo 99,99€ grazie allo sconto Amazon del 28%.

Un monitor FHD a marchio LG non si era mai visto a questo prezzo: da prendere SUBITO!

Il monitor LG 22MP410P (questo è il nome preciso del modello) è di dimensioni contenute, progettato per l'uso quotidiano in uffici o per attività di intrattenimento domestico come la visione di film, la navigazione in internet e la gestione di documenti.

Il monitor ha una diagonale di 22 pollici e una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), che garantisce una buona nitidezza e dettaglio dell'immagine. La luminosità massima è di 250 cd/m² e il rapporto di contrasto è di 1000:1, sufficiente per garantire una resa dei colori accettabile e una buona visibilità anche in ambienti luminosi.

Il design del monitor è semplice e funzionale, con una base stabile e una struttura sottile che occupa poco spazio sulla scrivania. La retroilluminazione è a LED, il che significa che il monitor è più efficiente dal punto di vista energetico e presenta un consumo di energia ridotto.

In quanto a connettività, ci sono le porte standard, ovvero un'uscita VGA e una porta HDMI. Questo significa che puoi collegare il monitor a un'ampia gamma di dispositivi, come laptop, PC desktop, console di gioco e lettori multimediali.

Un'altra caratteristica interessante del monitor è la presenza della modalità Reader, che riduce la luce blu emessa dallo schermo per una visione più confortevole dei documenti e una minore affaticamento degli occhi durante la lettura prolungata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.