Monitor LG da 27 pollici con pannello IPS 4K per non fare rinunce

Se fai in fretta oggi puoi aggiudicarti un fantastico monitor che ti permetterà di goderti ogni contenuto la meglio senza fare rinunce. Dunque prima che l'offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Monitor LG da 27 pollici a soli 196 euro, invece che 208 euro.

È vero che potrebbe sembrare non sia uno sconto da strapparsi i capelli ma considera che siamo davanti la minimo storico, per cui non è per niente male. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Monitor LG da 27 pollici al minimo storico

Non ci sono dubbi, il Monitor LG da 27 pollici a questo prezzo è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Grazie alle sue tecnologie garantisce sempre immagini perfette e colori brillanti per offrire un'esperienza magnifica durante qualsiasi contenuto. Ottimo quindi sia per videogiochi che per film, serie TV ed eventi sportivi.

Ha una risoluzione UHD 4k 3840 x 2160 con display IPS da 27 pollici perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e garantisce sempre immagini dettagliate. La copertura al 90% dello spazio colore DCI-P3 rende i colori molto più realistici e vividi. E poi ha una cornice sottile su 3 lati per un maggiore coinvolgimento, è elegante e leggero. Potrai avvalerti di due porte HDMI e una porta DisplayPort per collegare computer, consolle di gioco e altro.

Non farti scappare una delle migliori occasioni di oggi. Prima che tutto finisca e il prezzo torni alla normalità fiondati su Amazon e acquista il tuo Monitor LG da 27 pollici a soli 196 euro, invece che 208 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.