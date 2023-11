Monitor LG da 24 pollici e risoluzione 1920x1080 ad un prezzo scontatissimo

LG è nota per la produzione di una vasta gamma di prodotti, tra cui i monitor e oggi, 28 novembre, è un proprio un pannello LG ad essere messo in sconto su Amazon del 17% che fa crollare il prezzo del prodotto a 99,99€.

Monitor LG a 99,99€ su Amazon: che affare!

Il monitor da 24 pollici Full HD offre un'esperienza visiva impeccabile con una risoluzione di 1920x1080 e un rapporto di aspetto di 16:9. La tecnologia AntiGlare contribuisce a ridurre i riflessi indesiderati per una visione più confortevole, mentre la funzione Flicker Safe riduce l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.

Con un rapido tempo di risposta di 1ms (MBR), il monitor assicura transizioni fluide nelle immagini ad alta azione. La compatibilità con AMD FreeSync a 75Hz migliora ulteriormente la fluidità delle immagini, evitando sfarfallii e strappi.

Dotato di caratteristiche avanzate come Black Stabilizer e Dynamic Action Sync (DAS), il monitor ottimizza la resa delle immagini nei giochi, migliorando la visibilità nei contesti scuri e riducendo il ritardo di input. Il pannello IPS offre una visione ottimale da qualsiasi angolazione, garantendo una riproduzione accurata dei colori con 16.7 milioni di colori (NTSC 72%).

La funzione Screen Split favorisce il multitasking, consentendo di suddividere lo schermo in diverse sezioni per un utilizzo più efficiente. Il Reader Mode con tecnologia di riduzione della luce blu favorisce il comfort visivo durante la lettura prolungata. Per un'esperienza audio coinvolgente, il monitor è dotato di MAXX Audio da 10Watt con speaker stereo integrati da 10Watt.

Su Amazon è disponibile uno sconto del 17% sul monitor LG per un prezzo finale d'acquisto di 99,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.