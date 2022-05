Monitor LG 32" FULL HD LED IPS con HDR ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il monitor LG 32ML600M-B è un'ottima scelta per i professionisti che vogliono immagini vivide e che necessitano di una frequenza di aggiornamento più alta. Lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo BOMBA: solo 199,99€ invece di 279,00€.

Questo monitor LED IPS Full HD ha il supporto HDR che aumenta la grafica e la rende ancora più dettagliata. Inoltre il monitor è dotato di un supporto che puoi regolare in base alle tue preferenze per il massimo comfort.

Il display da 32 pollici ha una risoluzione di 1920×1080. Ofrre un tempo di risposta rapido con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Inoltre grazie ad una funzione interna puoi impostare uno schermo diviso e lavorare su due progetti o guardare due cose contemporaneamente.

Il display LED IPS Full HD da 32 pollici offre un angolo di visione di 178 gradi in orizzontale e 178 gradi in verticale. C'è una funzione di stabilizzazione del nero che migliora le scene scure sullo schermo, ottimo anche per chi cerca nei giochi una visione migliore. Ha un rapporto di aspetto 16:9.

Sebbene questi monitor con display IPS siano durevoli, puoi comunque aggiungere un piano di protezione con Amazon per raddoppiare l'aspettativa di vita del tuo monitor. Ma ricorda che hai a disposizione comunque una garanzia di 2 anni per il tuo acquisto. Ricordiamo infine che questo monitor ha un'unica porta display, 2 porte HDMI per collegare più dispositivi, un jack per cuffie e una porta per il consumo energetico.

Puoi trovare questo monitor in offerta su Amazon, approfitta ora del 28% di sconto e della spedizione Prime per riceverlo a casa in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.