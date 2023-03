Monitor LG 27UN880 UltraHD 4K in offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

L'LG 27UN880-B è un'ottima opzione se si ha bisogno di un monitor con funzionalità professionali, colori accurati e un design confortevole. È in grado di visualizzare un'ampia gamma di colori grazie alla capacità di High Dynamic Range (HDR) e alla profondità di colore di 10 bit. Affinché questo schermo rimanga stabile, il supporto deve essere fissato alla scrivania, anche se funge da punto focale del display grazie all'ampia gamma di opzioni di regolazione (inclinazione, rotazione, altezza, espansione, ritrazione e rotazione). Acquistalo su Amazon a soli 449,99€ invece di 699,00€.

Gli altoparlanti da 2 x 5 W inclusi nel monitor sono adeguati al loro prezzo e forniscono un audio di qualità, ma non notevole. I monitor professionali utilizzano spesso una delle due tecnologie: VA o IPS, con quest'ultima che rappresenta la scelta migliore per una resa cromatica accurata. Il pannello VA ha un contrasto cromatico migliore rispetto agli altri, ma non può competere con la precisione del pannello IPS.

Pertanto, il pannello VA è consigliabile per uno schermo professionale solo se il vostro lavoro non richiede un alto grado di precisione dei colori e se date maggiore importanza a un rapporto di contrasto rispettabile piuttosto che alla precisione dei colori. Il pannello IPS è invece un must se il vostro lavoro prevede edizioni multimediali che richiedono la massima precisione dei colori. L'inclusione di uno schermo IPS nell'LG 27UN880-B è un vantaggio significativo, ed è da prevedere al prezzo attuale del display.

Quasi tutti i monitor non da gioco oggi in commercio hanno una frequenza di aggiornamento di 60 o 75 hertz, ma questa non è abbastanza veloce per offrire la fluidità che può offrire una frequenza di aggiornamento di 144 hertz. A causa del tempo di reazione di 5 ms, non è raccomandato per i giochi competitivi a causa del ritardo dei comandi rispetto alla velocità dello schermo, ma questo non è quasi evidente nell'uso regolare.

Infine, la tecnologia AMD FreeSync è stata inclusa in questo monitor per ridurre il fenomeno dello screen tearing durante i giochi. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

