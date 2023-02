Monitor Lenovo G24e-20 in offerta imperdibile su Amazon

Il G24e-20 è un nuovissimo monitor da gioco portatile appena rilasciato da Lenovo. Ha uno schermo VA, una risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Il monitor da 24 pollici di Lenovo vanta un tempo di risposta al movimento di 1 ms (MPRT) ed è compatibile con FreeSync Premium. Acquistalo su Amazon a soli 149,00€ invece di 229,00€.

Il G24e-20 è un monitor da 24 pollici prodotto da Lenovo. Ha un pannello VA e una risoluzione Full HD. Anche se la risoluzione FHD sembra essere un po' più bassa nel 2022, il pannello VA è in grado di produrre neri più profondi e un rapporto di contrasto naturale superiore di 3000:1. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e può essere overcloccata, un aumento rispetto alla frequenza di base di 100 Hz. La luminosità può arrivare fino a 300 cd/m2, un valore più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti interni.

ITuttavia, c'è un problema: l'attivazione dell'MPRT comporta la disattivazione di AMD FreeSync. Inoltre, per utilizzare le funzionalità FreeSync Premium è necessaria una scheda grafica Radeon. Il display VA è dotato di una sola uscita audio da 3,5 mm, di un solo connettore HDMI 2.0 e di una sola porta DisplayPort 1.2. Questo display ha una frequenza di aggiornamento di 100 hertz ed è in grado di visualizzare i colori con una precisione di 8 bit. Copre inoltre il 95% dello spettro sRGB. Lenovo Artery offre una serie di funzioni diverse per il monitor, tra cui la modalità Gioco, il timer, la suddivisione del desktop, la sincronizzazione delle impostazioni su più schermi e altro ancora.

Lenovo ha anche introdotto sul mercato il monitor ultrawide L29w-30. Il monitor Lenovo ha una diagonale di 29 pollici, utilizza un pannello IPS, ha una frequenza di aggiornamento massima di 90 hertz e offre una risoluzione UWFHD (2560 x 1080 pixel, 21: 9). Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

