Monitor Lenovo G24e-20 è offerto ad un prezzo speciale su Amazon

Il Lenovo G24-20, un nuovo display da gioco da 24", combina elementi collaudati con aggiornamenti innovativi. Vanta un display IPS veloce con una frequenza di aggiornamento di 165 hertz e un tempo di reazione fino a mezzo millisecondo, che lo rende ideale per i videogiochi più frenetici. Acquistalo su Amazon a soli 139,00€ invece di 229,00€.

Il Lenovo G24-20 è dotato di hardware pronto per i videogiochi e di AMD FreeSync Premium. Oltre alle funzionalità incluse nel FreeSync normale, FreeSync Premium include anche LFC come extra premium. Se un gioco produce fotogrammi a una velocità inferiore alla frequenza di aggiornamento del display, la tecnologia LFC consente comunque di mantenere l'azione fluida. Ciò avviene visualizzando i fotogrammi più volte per mantenere la frequenza di aggiornamento del display al massimo livello possibile, consentendo di giocare in modo fluido anche a frequenze inferiori.

Anche se esistono altri monitor da 24" in questa fascia di prezzo, il Lenovo G24-20 si distingue per la sua gamma superiore di funzioni orientate al gioco. Il display da gioco G24-20 presenta l'estetica tipica di Lenovo. È dotato di uno schermo opaco da 23,8 pollici. Anche se la cornice e le cornici di questo monitor sono piuttosto sottili, ha comunque un mento che non si nota particolarmente. I loghi Lenovo sono presenti in misura minima sul mento e sul retro del monitor. Il colore dei caratteri scelto da Lenovo si sposa bene con il display. Inoltre, il G24-20 si distingue dalla massa dei monitor da gioco Lenovo per i riflessi blu sulla base, che lo fanno sembrare più adatto ai giocatori.

Il Lenovo G24-20 è un prodotto di grande valore grazie alla sua elevata qualità costruttiva. Il monitor G24-20 si colloca all'estremità della scala dei materiali in plastica, ma non ha un aspetto o una sensazione di plastica a buon mercato. La base e il collo in metallo conferiscono robustezza, facendo sembrare questa bottiglia meno economica e più simile a un prodotto di fascia alta. Le funzioni dei pulsanti richiedono un po' di tempo per abituarsi, ma non è un grosso problema. Il Lenovo G24-20 offre un design e una funzionalità superiori alla sua fascia di prezzo.

Il menu su schermo (OSD) del G24-20 presenta tutte le regolazioni standard, come luminosità, saturazione e contrasto. L'OSD consente inoltre di attivare DCR, HDR, FreeSync, sRGB e Low Blue Light, nonché di modificare i profili colore, il dark boost e la frequenza di aggiornamento. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

