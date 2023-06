Monitor Lenovo da 24 pollici IN OFFERTA su Amazon

Lavori tante ore al giorno al computer? Per farlo nella maniera più confortevole possibile devi disporre degli strumenti giusti come uno schermo dalle dimensioni adeguate. Per non sforzare eccessivamente i tuoi occhi e lavorare in tutta comodità dotati del fantastico monitor Lenovo da 24 pollici che adesso su Amazon è anche scontato. Lo paghi meno di 100 euro, approfittane subito.

Grazie allo sconto esclusivo Amazon del 22% in pratica ti risparmi ben 30 euro, che non sono affatto pochi.

Con il monitor Lenovo da 24 pollici disponi della visuale migliore

Quello che arriverà direttamente a casa tua è un display da 24 pollici Full HD con risoluzione 1920 x 1080, pannello VA, 4ms, 75Hz, luminosità fino a 250 nits e precisione del colore NTSC al 72%. Questo monitor ti consente di godere di dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione.

Il suo design non solo è molto elegante ma anche super sottile. Si tratta di un monitor dal gusto minimalista e design contemporaneo che si adatta perfettamente agli uffici dall'arredamento moderno e non solo. I bordi sono ultrasottili su tre lati e accattivante è anche il supporto dalle forme sinuose. La base è in metallo ed è dotata di scanalatura posteriore per la raccolta dei cavi e anche di un utilissimo supporto per il tuo smartphone

Con un tempo di latenza di 4ms che ottimizza la responsività dello schermo e la funzionalità adattiva AMD FreeSync è il condimento finale per ridurre artefatti visivi e disallineamenti dell'immagine. Dotato infine di porte multiple che ti consentono di soddisfare ogni tua esigenza. Il cavo HDMI è incluso all'interno della scatola.

Acquistalo ora su Amazon e grazie allo sconto è tuo a meno di 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.