Monitor Lenovo C24-25 24'': su Amazon OTTIMA OFFERTA per lo schermo

Avere un monitor che funzioni al meglio, anche se non con le specifiche da sogno, è tra le caratteristiche di base per usufruire del proprio PC senza disturbi di alcun tipo a livello visivo e oculare. Se ci mettiamo poi che si tratta di una branca di prodotti che, grazie alla loro natura, si possono sfruttare in tutti i modi, averne uno di una certa fattura è indispensabile. Tra le aziende che da sempre si destreggiano nel campo della tecnologia, e quindi anche nella creazione di questi prodotti, c'è anche Lenovo, marchio produttore del monitor C24-25 da 24'' di cui vi parliamo.

Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon potrete acquistare il monitor Lenovo C24-25 da 24 pollici a solo 119,00€, con uno sconto del 25% sul totale e un risparmio di circa 40,00€.

Monitor Lenovo C24-25: basso prezzo, ottima fattura

Questo monitor sfrutta la tecnologia LED e come detto ha un display da 23.8 pollici con risoluzione 1920x1080 Full HD. Lenovo non si è persa in arzigogoli con questo prodotto, che risulta allo stesso tempo minimale ed elegante, con design contemporaneo e bordi ultrasottili su tre lati.

Il Lenovo C24-25 inoltre sfrutta il FreeSync, ed ha un tempo di latenza di 4ms che ottimizza la responsività dello schermo. La funzionalità adattiva AMD FreeSync è il condimento finale per ridurre artefatti visivi e disallineamenti dell'immagine. Per collegarlo ai vostri dispositivi, potrete sfruttare le porte multiple HDMI + VGA.

