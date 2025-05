Monitor Lenovo da 23,8 pollici: design elegante e prestazioni FHD a soli 79€

Il Lenovo D24-45 è un monitor Full HD che offre qualità visiva e un design raffinato a un prezzo davvero sorprendente. Disponibile su Amazon con uno sconto significativo, rappresenta un’occasione da non perdere per chi cerca un prodotto affidabile ed esteticamente piacevole.

Design elegante e prestazioni elevate

Con il suo pannello da 23,8 pollici e risoluzione Full HD, il Lenovo D24-45 garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per ogni utilizzo, dallo studio al lavoro, fino al gaming leggero. La tecnologia IPS assicura colori vividi e angoli di visione ampi, mentre la frequenza di aggiornamento di 75 Hz e il tempo di risposta di 4 ms offrono una fluidità ottimale per un’esperienza visiva senza compromessi.

Ha un design minimalista con bordi ultrasottili su tre lati lo rende perfetto per ogni ambiente. Inoltre, grazie alla compatibilità con il sistema di montaggio VESA 100x100, può essere facilmente installato a parete o su un supporto articolato, ottimizzando lo spazio disponibile.

Comfort visivo e connettività

Il Lenovo D24-45 non si limita a offrire un’ottima qualità visiva: è anche progettato per il benessere degli occhi. La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort garantisce una riduzione dell’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di utilizzo, rendendolo ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di porte HDMI e VGA, che lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai computer alle console di gioco. Una versatilità che lo rende una scelta perfetta per diverse esigenze.

Le dimensioni compatte (41,2 x 53,9 x 20,9 cm) e il peso contenuto di soli 3,3 kg lo rendono facilmente trasportabile e collocabile in qualsiasi ambiente. Disponibile nella colorazione Raven Black, si adatta con eleganza a ogni tipo di arredamento.

Ma il vero punto di forza è il prezzo: oggi su Amazon il Lenovo D24-45 è in offerta a soli 79,99 euro, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo originale di 98,61 euro. Una proposta che unisce qualità, design e convenienza in un unico prodotto. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per aggiornare la tua postazione. Clicca sul link per scoprire tutti i dettagli e approfittare subito dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.