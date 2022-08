Monitor IPS Acer Nitro con FreeSync e refresh 144 Hz: prezzo bomba su Amazon

L'Acer Nitro XV340CK Pbmiipphzx 34 pollici è un ottimo monitor da gioco ultrawide IPS QHD. Offre un'esperienza di gioco eccezionale, fluida e reattiva grazie al basso ritardo di input e all'elevata frequenza di aggiornamento. Acquistalo ora su Amazon a soli 449,00€ invece di 649,00€.

Il suo eccellente tempo di risposta rende nitidi i contenuti in rapido movimento e ha una funzione opzionale Black Frame Insertion che migliora ulteriormente le immagini durante il movimento. La tecnologia FreeSync è supportata in modo nativo per ridurre al minimo le interferenze ed è compatibile anche con il G-SYNC di NVIDIA. Il suo formato ultrawide offre molto spazio sullo schermo per il multitasking e ha anche una modalità Picture-in-Picture che ti consente di visualizzare due sorgenti di ingresso contemporaneamente.

L'Acer Nitro XV340CK Pbmiipphzx da 34 pollici ha uno schermo ultrawide e una risoluzione di 1440p: eccellente per il gioco e la produttività. C'è abbastanza spazio sullo schermo per avere più finestre aperte una accanto all'altra e ti offre un campo visivo più ampio. Tuttavia, non tutti i giochi supportano i formati ultrawide, quindi potresti vedere alcune barre nere sui lati o l'immagine potrebbe essere allungata per riempire lo schermo.

Il tempo di risposta a 144 hz è ottima. L'impostazione migliore per l'overdrive è 'Off', poiché le impostazioni 'Normal' ed 'Extreme' causano un overshoot significativamente maggiore e non migliorano il tempo di risposta. Ciò significa che devi modificare l'impostazione dell'overdrive se il tuo gioco tende a girare più vicino a 60fps.

Di default, la precisione del colore è ok. La maggior parte dei colori è solo leggermente imprecisa, ma il bilanciamento del bianco è visibilmente disattivato. La temperatura del colore è di 6500K, ed è presente anche una modalità immagine "sRGB"; tuttavia, non è preciso come la "Modalità HDR". La "Modalità HDR" regola i colori per far sembrare il contenuto SDR come HDR. La modalità sRGB si traduce in un dE del colore medio più alto di 4,15, un bilanciamento del bianco dE di 5,58, una temperatura del colore di 6275K e una luminosità di 98,1 cd/m².

