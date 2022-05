Monitor HUAWEI FullView da 23.8" con AMD FreeSync ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il monitor FullView da 23,8" di Huawei si presenta come una delle migliori soluzioni per ufficio, ma anche per chi cerca un prodotto valido da utilizzare a casa tutti i giorni. Lo puoi trovare ora su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 119,90€ invece di 179,90€.

Il pannello IPS supporta una risoluzione Full HD (1920x1080), una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, il 72% della gamma di colori NTSC, un rapporto di contrasto di 1000:1 e un ampio angolo di visione di 178 gradi. C'è anche una speciale funzione di protezione degli occhi che protegge dalla luce blu e dallo sfarfallio, il che significa che è ideale anche per guardare film e per l'uso domestico grazie alla sua luminosità tipica di 250 nit.

Huawei afferma che l'installazione è rapida e semplice grazie a una base compatta e il display può anche essere montato su piattaforme compatibili con il montaggio VESA, con supporto di inclinazione di depressione di 5° / inclinazione di 22° in elevazione che assicura una visione più confortevole. Il rapporto schermo-corpo invece è del 90%.

Con 538,5 mm di larghezza, 425 mm di altezza e 170 mm di profondità, il monitor dovrebbe essere in grado di infilarsi nella maggior parte degli uffici domestici e, con un peso di circa 4,05 kg, non è troppo pesante da spostare se necessario. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 33%, ricordati anche che puoi usufruire della spedizione Prime 1 giorno.

