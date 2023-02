Monitor HP V24e da 23,8'': OFFERTA ENORME su Amazon a soli 109,99 Euro

La comodità di un monitor performante è la base per tutti coloro che hanno un PC in casa, un oggetto di uso comune e praticamente indispensabile nell'era moderna. Se ci mettiamo poi che si possono sfruttare per usufruirne in tutti i modi, dal lavoro, ai videogiocatori che li imposteranno al meglio per le loro esigenze o per le loro home console, averne uno di buon livello è praticamente obbligatorio. HP è una delle aziende che nel campo della tecnologia si pone come leader, e anche il suo monitor HP V24e da 23,8'' porta alto il suo nome.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi su Amazon è comparsa un'occasione imperdibile: il monitor HP V24e da 23,8'' è in offerta a soli 109,99€, ovvero con un mostruoso sconto del 39% sul prezzo totale e ben 70,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

Monitor HP V24e da 23,8'': un'offerta da non rifiutare

Questo monitor presenta uno schermo con un pannello IPS da 23,8 pollici, Full HD, con una diagonale da 64,45 cm e una frequenza di 60Hz, e con un tempo di risposta di 5 ms. Lo schermo è inclinabile in base alle proprie esigenze, con un angolo di 5 gradi in avanti o di 20 gradi all'indietro.

La cornice del Monitor HP V24e è sottile su tre lati, mentre la piantana verticale è bilanciata, rendendo il monitor stabile su qualsiasi superficie. Il monitor viene fornito all'utente con un cavo HDMI 1.4 e una VGA standard, oltre alla documentazione di garanzia e al manuale dell'utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.