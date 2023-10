Hai bisogno di un monitor? Perfetto, sei esattamente nel posto giusto perché ne abbiamo scovato per te uno davvero interessante. Oggi su Amazon puoi acquistare il monitor HP da 22 pollici a soli 79,99 euro!

Monitor HP 22 pollici Full HD

Pannello VA da 22 pollici Full HD con risoluzione 1920 x 1080p a 75 Hz. Ulteriori altre caratteristiche sono:

diagonale da 54,5 cm

campo visivo 16:9, 200 Nits

tempo di risposta pari a 5 ms

contrasto 3000:1

volume colore 75% NTSC.

In base alle tue preferenze puoi inclinare il display in avanti di 5 gradi o all'indietro di 23 gradi, mentre l'angolo di visualizzazione orizzontale di 178 gradi. Per quanto riguarda le dimensioni del monitor abbiamo una diagonale da 54,5 cm, un peso da 2,8kg: inoltre in merito alle misure abbiamo: 50,42 x 5,08 x 30,3 cm senza supporto e 50,42 x 18,05 x 38,69 cm con supporto- Questo è poi dotato di attacco da muro VESA da 100 x 100 mm oppure da 10 x 10 cm.

Design caratterizzato da cornici sottili su 3 lati, logo satinato grigio al centro e una piantana verticale bilanciata che rende stabile il monitor su qualsiasi tipo di superficie. Il display HP V22ve è dotato di un numero adeguato di porte che permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente grazie ad un porta HDMI 1.4 e una VGA standard.

Prendilo ora su Amazon in offerta, ad un prezzo davvero basso!

