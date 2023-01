Monitor Gigabyte Aorus FI25F da gaming ad un prezzo ECCEZIONALE su Amazon

La qualità dell'immagine del monitor di un computer è generalmente abbinata al contrasto, alla saturazione all'accuratezza del colore e alla risoluzione. Ma i giocatori devono considerare fattori aggiuntivi, come l'Adaptive-Sync, frequenza di aggiornamento, overdrive e risoluzione in movimento. Ciò che appare nitido in un'immagine statica può rapidamente scomporsi in blocchi sfocati quando il movimento sullo schermo diventa veloce e intenso.

Il modo migliore per risolvere questo problema è con una frequenza di aggiornamento elevata. L'avvento dei monitor a 144 Hz alcuni anni fa insieme a Adaptive-Sync ha elevato enormemente la qualità dell'elaborazione video tra i migliori monitor di gioco. Oggi è possibile che un pannello LCD corrisponda alla chiarezza del movimento di un CRT, plasma o OLED, se la frequenza dei fotogrammi è sufficientemente elevata.

Per i giocatori, 120 Hz dovrebbero bastare, ma ci sono miglioramenti delle prestazioni a 200 Hz e superiori. Il Gigabyte Aorus FI25F funziona in una categoria d'élite dato che può arrivare fino a 240 Hz. E ci arriva senza overclock, inoltre possiede l'HDR e colore a 8 bit. La retroilluminazione è in grado di produrre oltre 400 nit e riempie completamente il volume della gamma di colori sRGB.

La qualità costruttiva del FI25F è evidente. La solida base in metallo si fissa con un bullone. Se preferisci utilizzare un braccio per monitor, FI25F viene fornito con un supporto VESA da 100 mm e bulloni e avrai comunque l'illuminazione RGB sul pannello. L'alimentatore è interno, quindi ottieni un cavo di alimentazione IEC, insieme a cavi HDMI, DisplayPort e USB.

Aorus è la linea di gioco di fascia alta di Gigabyte. In quanto tale, il FI25F ha una struttura premium con un'elegante funzionalità RGB. Oltre agli accenti sul retro del pannello, il montante ha un logo Aorus luminoso e parti visibili lateralmente. Noterai i contatti elettrici quando fai scattare il pannello sul supporto. L'effetto può cambiare colore in una moltitudine di modi diversi: molto bello. È raro che un monitor estenda i LED al supporto e Gigabyte ha fatto un ottimo lavoro integrando le luci nel design generale senza trasformarle in una distrazione.

Di lato è un po' grosso ma si adatta allo stile incentrato sul giocatore del FI25F. Tutto è composto da angoli ottusi, tranne la cover posteriore del pannello, che curva dolcemente da un lato all'altro.

La parte anteriore del FI25F è quasi senza cornice, ma vedrai un sottile bordo di 6 mm attorno alla parte superiore e ai lati dell'immagine. Il rivestimento inferiore è largo 22 mm con un piccolo logo Aorus posizionato davanti e al centro. Sotto c'è un controller joystick che gestisce tutte le funzioni, inclusa l'alimentazione. Dovrai ricordarti di attivare l'interruttore di alimentazione principale sul pannello di ingresso accanto al jack del cavo di alimentazione.

