Monitor Gaming Samsung Odyssey G3: da oggi ENORME OFFERTA su Amazon

La comodità di un monitor performante è la base per tutti coloro che hanno un PC in casa, un oggetto di uso comune e praticamente indispensabile nell'era moderna. Se ci mettiamo poi che i videogiocatori richiedono quel qualcosa in più, e necessitano di un prodotto dalle elevate prestazioni a livello di Gaming, i grandi marchi sono sempre pronti a crearne di migliori. Samsung è una delle aziende che nel campo della tecnologia si pone come leader, e anche il suo monitor Odyssey G3 da 24'' porta alto il suo nome.

Se siete alla ricerca di un prodotto di tale portata, sappiate che da oggi su Amazon è comparsa un'occasione bomba con un'offerta: potete infatti acquistare il Monitor da gaming Samsung Odyssey G3 da 24'' a soli 179,90€, con uno sconto del 33% e un risparmio enorme di circa 90,00€.

Monitor gaming Samsung Odyssey G3 24'': un'offerta imperdibile

Questo monitor presenta uno schermo da 24 pollici al LED, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, e una risoluzione di 1920 x 1080, e quindi in Full HD. Le porte disponibili per collegarlo al vostro PC, o per collegarvi le vostre console, sono HDMI e DisplayPort.

Tra le altre caratteristiche che potrebbero interessarvi del monitor da gaming Samsung Odyssey G3 24'' ci sono il Flicker Free, l'Eye Saver Mode, l'Eco Saving Plus, e la modalità visiva Game Mode, insomma tutto per farvi risparmiare sull'energia e tenere sotto controllo la salute degli occhi.

